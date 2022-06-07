日圓跌跌不休，受美債殖利率重新站回3%之上影響，日圓兌美元一舉貶破132關卡，台銀日圓現鈔賣出價今早最低來到0.2259元，比對交叉匯率，已經創下逾25年的新低紀錄。一名網友在Dcard發文稱「現在買日幣是非常好的時機」，但其他網友則直言「肯定會更低」。

原PO指出，他2019年去日本的時候匯率0.26~0.27元，現在匯率超級低大約剩0.22元左右，他呼籲大家可以趕快買日幣囤起來，之後解封去日本玩，或是沒有要去日本玩也可以賺匯差，賺額外的零用錢。

其他網友則表示「我從0.32聽到現在，不知道賺了幾碗拉麵」、「肯定會更低」、「2020年日幣某某年來最低，2021年日幣某某年來最低，2022年日幣某某年來最低，夠了吧，我的0.26早就認賠了」、「我從沒想過，我的日幣虧損會比我的股票多，重點是天天都便宜」、「當大家覺得已經夠低了，就代表還有更低看來日幣還有一段跌幅」、「從去年就一直說是最好買的時機，我都要移民到日本了啦！身上日幣比台幣多」。

台銀的日圓現鈔賣出價創下逾25年新低，若與今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，可以多換2萬日圓。專家則建議可採取分批換匯原則。