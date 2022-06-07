閎暉(3311)5月營收雙增，今股價反映營收利多，早盤後即帶量攻上36.9元漲停鎖住，也站回5日線，隨著車用市場迎來大回溫，閎暉可望從中受益。

閎暉5月合併營收為1.93億元，月增加7.5%、年增加44.28%；其中，機構整合元件營收計9995萬元，佔比51.9%；汽車零組件營收計9281.6萬元，佔比48.1%。

車用市場在歷經去年嚴峻的大缺貨後，今年車用晶片供給緊張相較去年減緩，預計除原先的銷售外，還會有遞延的買氣補上，預計今年一直到明年的車用市場具明顯成長動能，閎暉汽車零組件營收占比近半，隨著車用市場迎來大回溫，閎暉將可受益。

閎暉目前主要生產基地為馬來西亞，主要是在生產車用零組件及機構整合元件等產品，除車用外，閎暉也積極搶攻穿戴領域，閎暉除積極提升既有客戶市占外，也接獲新客戶訂單，包括開發運頭型頭戴式穿戴裝置、寵物穿戴等。