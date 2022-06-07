國立海洋科技博物館量身定作首艘船舶「潮境方舟1號」，今日上午於望海巷漁港啟航。（陳彩玲攝）

行政院長蘇貞昌今日參加「潮境方舟1號」啟航儀式。（陳彩玲攝）

國立海洋科技博物館量身定作首艘船舶「潮境方舟1號」，今日上午於望海巷漁港啟航。

國立海洋科技博物館量身定作首艘船舶「潮境方舟1號」，今日上午於望海巷漁港啟航，未來除進行海洋相關研究與海灣守護任務外，城博會期間也提供民眾搭乘。行政院長蘇貞昌參加啟航儀式時喊話，將持續推廣海洋教育。

「潮境方舟1號」日前完成測試作業，今日於望海巷漁港舉辦啟航儀式，在行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、基隆市長林右昌及海科館長陳素芬等，共同鳴笛下啟航。

蘇貞昌表示，今天參加新船啟用，也代表2年前行政院提出的「向海致敬」政策更進一步，希望未來持續從學校教育讓孩子認識海洋，不應該是小時候學習的「取之不盡、用之不竭」，亦或是「天那麼黑、海那麼大，爸爸捕魚去」，他認為，這些都是錯誤教學。

蘇貞昌指出，應該讓孩童從小知道，海無限廣大、無限溫暖、可以親近，就算危險也應該有冒險患難的精神，如同向山致敬有多少腳力爬多高，而不是穿高跟鞋、帶礦泉水、撐陽傘說要爬山。他提及，海洋就算危險，也已請金管會提出相關保險，給孩子認識海洋的機會。

「潮境方舟1號」為國人設計與打造的研究船，長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺的研究船，船底具玻璃視窗，可觀察海洋生態環境，以守護望海巷海灣，執行海灣環境監測、生態修復，以及支援辦理海洋及環境教育為主，由24歲女船長簡汝庭掌舵駕駛。海科館指出，6月10日至19日城博會期間，配合親海知海教育方案，提供民眾搭乘與學習相關課程機會。