桃園市大園區竹圍漁港今晨傳出落水事故，一名60歲邱姓男子掉落水中，抓著船繩載浮載沉，路過民眾發現後報案，消防人員到場將其救起，所幸邱男無外傷，未送醫自行離去。
竹圍消防分隊指出，今日清晨5時30分接獲民眾報案稱，竹圍漁港遊艇碼頭旋轉餐廳前方，有一名男子掉落漁港水中。竹圍分隊長陳敏男率員到場，看見邱男抓著船繩，在2艘船之間載浮載沉，消防人員穿著水域裝備後登上船隻，合力將邱男救起。
消防人員詢問落水原因，邱男不願多說，僅透露他是現場一艘船的船主，他被救起後確認無外傷拒絕就醫，便自行離去。
桃園市大園區竹圍漁港今晨傳出落水事故，一名60歲邱姓男子掉落水中，抓著船繩載浮載沉，路過民眾發現後報案，消防人員到場將其救起，所幸邱男無外傷，未送醫自行離去。
竹圍消防分隊指出，今日清晨5時30分接獲民眾報案稱，竹圍漁港遊艇碼頭旋轉餐廳前方，有一名男子掉落漁港水中。竹圍分隊長陳敏男率員到場，看見邱男抓著船繩，在2艘船之間載浮載沉，消防人員穿著水域裝備後登上船隻，合力將邱男救起。
消防人員詢問落水原因，邱男不願多說，僅透露他是現場一艘船的船主，他被救起後確認無外傷拒絕就醫，便自行離去。
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