全球股市歷經先前大漲後，近一周受消息面牽動導致盤勢震盪，美國公布的5月就業數據強勁，且聯準會（Fed）官員談話加強升息預期，市場擔憂後續經濟陷入衰退的風險上升，拖累美股下跌，歐洲通膨數字高漲也讓股債承壓，盤勢持續震盪，使得股票型ETF資金青睞度下滑。

統計近一周整體股票型ETF獲資金淨流入大降至34.15億美元，低於前一周的227.92億美元，主要反應美國股票市場ETF獲資金淨流入減少至77.97億美元，新興市場、亞太僅分別獲1.15億與1.46億美元少量淨流入，歐洲與日本更承受25.20和11.68億美元淨流出，大陸市場資金淨流出稍減緩為7.93億美元。

富蘭克林證券投顧表示，面臨Fed未來兩次利率會議預估將各升息2碼，6月開始縮表的資金緊縮環境，將突顯價值型高股利股票、基礎建設與公用事業股票的優勢，值此市場等待方向的波動環境，建議採取多元配置，打造攻守兼備的投資組合，可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金介入，積極者搭配操作天然資源產業型基金。

此外歷經今年以來劇烈修正，部分科技股已出現股價被錯殺的情況，看好數位轉型長線趨勢，建議維持科技股票型基金定期定額策略。富蘭克林證券投顧指出，預期在6月中旬Fed利率會議前，經濟數據、通膨和聯準會官員談話等消息面將持續牽動市場震盪，不易有明確的趨勢性方向。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，全球通膨上漲趨勢下，上市基礎建設股票不僅具備實體資產的通膨轉嫁能力，因為有政府監管或特許經營權契約保護，因此能提供穩定現金流量且波動風險較低的優勢。

過去基礎建設投資被視為是退休基金等機構法人或私人銀行高端財管客戶才能投資的產品，隨近幾年各國相繼擴大基礎建設產業支出並吸引民間資金參與，擴大上市基礎建設股票的投資範疇。