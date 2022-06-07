畢業季來臨，許多學生選擇舉辦美食饗宴感謝師長們的照顧，或是做為同學間畢業前的美好回憶。台北六福萬怡酒店推出各式畢業季優惠，即日起至8月31日止，凡持教師證、學生證或畢業證書，於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，最低15人起，平日每位1,100元+10％，假日每位1,399元+10％，訂位人數每滿15位再額外招待1位免費用餐，於6月30日前訂位並預付訂金，再享免1成服務費，即可以最低68折優惠享受當季主題美味料理，還有各式異國自助百匯吃到飽。

若未達15人，粵亮廣式料理也推出「致青春 10人桌菜套餐」，每桌13,800元+10％，內含最經典的靚皮烤鴨、古法花菜乾蒸富貴魚、上湯奶油大蝦佐螺絲捲等10道精緻美味料理外，還提供柳橙汁暢飲，另每人再加價199元+10％，可享西班牙蝴蝶紅酒或台灣金牌啤酒則一暢飲，盡情為這美好時刻乾杯。

針對多人需求，人數達30位以上，宴會廳也推出謝師宴派對專案，即日起至9月30日止，每人只要800元+10％，就能在寬敞溫馨的獨立宴會空間內，享用主廚團隊精心製作的西式自助餐、3小時汽水及果汁無限暢飲，並提供舞台、麥克風、音源設備及投影器材，讓畢業生可以設計各種節目，邀請老師一同參與，師生們共同享受畢業的歡樂，每人加價450元+10％再享紅酒及啤酒無限暢飲，將氣氛炒到最高點。另外，每滿40人即再額外招待1人免費享用西式自助餐，依此類推，越多人同樂賺越多優惠，同時宴會廳也跟Elite Concept一禮莊園合作，提供感恩花禮85折優惠，來表達對師長的謝意。

【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】