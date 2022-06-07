台中市北屯區水景街及景和街電桿林立，布滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀與用電安全。（馮惠宜攝）

台中市北屯區水景街及景和街電桿林立，布滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀與用電安全，經立委莊競程、市議員曾朝榮積極爭取，台電公司7日表示，如果前置作業進行順利，預計2022年8月可進場施工，未來將拆除23支電桿，距離約785公尺。

當地水景里長何明坤表示，電桿下地是現代化都市的共同目標，早就應該做，水景街（松竹五路至三甲北街）及景和街（景賢路至三甲北街）短短785公尺，有23支電桿，天空布滿電纜線，引起許多里民抱怨，因此向民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮陳情，希望儘速爭取台電線路地下化。

莊競程、曾朝榮7日邀集台電台中區營業處、中華電信公司、台中市政府經濟發展局、建設局、交通局、警察局第五分局，以及水景里辦公處等相關單位人員，在北屯區景和街水景福隆宮前舉辦線路地下化工程說明會，約有上百名民眾參加，現場氣氛熱絡 。

莊競程指出，電纜線地下化是城市進步指標之一，他當選以來，已爭取包括南京東路三段、昌平路一段、松竹路二段等重要道路台電線路地下化工程，除了達到城市街道美學，避免車輛不慎碰撞電桿造成的危險，讓交通更順暢外，用電也更穩定。

曾朝榮說，電桿林立，布滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀與用電安全，電桿移除，天際線豁然開朗，可進一步提升供電安全性與可靠性。

台電台中區營業處副處長黃建宏表示，水景街下地（松竹五路至三甲北街），待供電設備位置協調好，即辦理規劃下地，預計拆除16支電桿，距離約555公尺；景和街下地（景賢路到三甲北街）已規劃設計拆除電桿，目前待取得市府拆桿同意，預計拆除7支電桿，距離約230公尺。這項工程規劃期程分兩階段辦理，預計6月底前規劃完成、7月底前設計完成、8月中詢進場施工。