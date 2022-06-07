少子化的浪潮下，北市松山高中傳出減少生物科老師的員額，生物科老師黃詠承在臉書發聲替同事抱不平，消息傳出後，引發許多家長和學生反彈；黃老師指出，減少生物科員額，讓經營10年的生物活體教室，即將在今年劃下句點真的很難過，而今天剛好是松山高中畢業典禮，甚至有同學還策劃要在畢業典禮上提出抗議，希望老師能夠留任。

學校的裁員，也讓正式員額的老師更辛苦，黃詠承指出，學校要裁撤掉生物科老師，聽到這樣的噩耗，不知如何處置，覺得很對不起學生，答應學生因疫情而無法實作的生物多樣性課程，原本要在今年高三開課，但因為裁撤的關係，課程無法負荷，必須食言了。

有家長表示，自己的孩子就是生物研究社，即使任教的是代理教師，老師仍很用心的準備每一堂課的活體生物，學生在學習上也有很大的幫助，但學校裁員時卻先把對學校有幫助的老師裁掉，應該要再三思；松山黑特的留言版面，也出現許多被老師教過的學生，希望學校能讓老師留下。

有位已畢業的學生提到，對於活體生物教室有可能熄燈的消息，深感憤怒與遺憾，活體生物教室不能熄燈，這一直以來都是松山獨一無二之處，也是松山的驕傲。

松山高中校長陳清誥表示，在少子化浪潮學校減班的情況，必須調整人事員額，在代理教師的部分就會出現不續聘的狀況，今年是第3年減班必須減2個老師，加上學校已經半年沒有教官，國防通識都是必修，只能把員額拿來聘任國防通識老師。

陳清誥指出，不會影響正式老師權益，可能說明有誤解，代理老師一年一聘學校本來就有權利去調整，至於活體生物教室，不會解散，除非老師沒有力氣，但活體生物教室是松山的特色，老師想表達的只是現在少一個代理老師沒那麼周全，但會去調配人力。