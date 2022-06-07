「阿湯哥」湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》在全球創下高票房和好口碑，電影上映首周就在美國以1.51億美金勇奪首周開片票房冠軍，打破阿湯哥從影以來最佳開片票房紀錄，不過首集飾演美女教官的凱莉麥姬莉絲（Kelly McGillis）沒有回歸，她的近況也掀起外界討論。

凱莉麥姬莉絲1986年在《捍衛戰士》飾演阿湯哥銀幕女友，她當年頂著一頭金色捲髮、皮衣，美豔又帥氣，續集中阿湯哥的銀幕女友則由珍妮佛康娜莉接任，現年65歲的凱莉麥姬莉絲近年被拍到白髮蒼蒼、身材圓潤，凱莉麥姬莉絲受訪時曾大方說：「我又老又胖」，認為她的外貌看起來與年紀相符，且也不是電影場景所需要的，因此無意回歸，而她也認為，比起在意其他事情，她寧願自在地接受現在的樣貌。

凱莉麥姬莉絲當年頂著一頭金色捲髮、皮衣，美豔又帥氣。（圖／達志影像）

律師呂秋遠也發文提到，其實，凱莉麥姬莉絲有坎坷的過往，她曾兩度遭性侵，她因此受到極大精神創傷，花了很多時間才走出來。而在感情方面，凱莉麥吉莉絲有3次婚姻，前2次與異性結婚，一直到2009年她正式出櫃，與同性伴侶再婚，現在凱莉麥吉莉絲則把重心轉往家庭，過著開心且低調的生活。

呂秋遠有感而發說：「凱莉今年已經65歲了，她的人生，告訴我們，不是每個人都適合在鎂光燈下過生活。表面上看到的光鮮亮麗，多數時候都不容易。」同時，呂秋遠也呼籲，不要嘲笑凱莉麥吉莉絲的外表，「無論29歲或是65歲，她本來就有權利過好自己喜歡的人生，不用去在意別人怎麼想。更何況，她現在這樣，也很自然、很漂亮啊！」