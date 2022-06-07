特斯拉執行長、全球首富馬斯克周一警告推特，如果該社群媒體公司無法提供他所要求的垃圾帳號和假帳號資料，他可能放棄以440億美元進行收購的交易。

這不是馬斯克第一次公開說他收購推特的交易可能告吹，但這次透過律師致函推特法務長Vijaya Gadde提出的警告顯示事情真的大條了。這封律師函指控推特「嚴重違反」其交易義務。

推特周一下跌1.5%，收在39.56美元，遠低於與馬斯克談定的收購價每股52.20美元。投資人押注馬斯克要不是能說服推特同意降價，就是轉身走人。

在給推特的信中，律師重申馬斯克要求推特提出機器人帳戶的詳細資料，並表明他保留所有終止收購的權利，因推特沒有向他提供所需的資訊，明顯嚴重違反其交易義務。

推特隨後回應將按照敲定的條款執行完這項交易，該社群媒體在聲明中表示：「推特已經配合馬斯克分享資訊，也將繼續這麼做，並根據合併協議的條款完成交易」。

自稱是「言論自由絕對主義者」的馬斯克曾表示，他的首要任務之一就是掃除推特平台上的「垃圾訊息機器人」（spam bots），他認為推特提出垃圾帳號和假帳號占總用戶數不到5%的資訊不實，這個比例應該至少達20%。

獨立研究者則估算機器人帳號的占比可能介於9%～15%。

馬斯克在律師信中表示，他需要這些數據自行對推特用戶進行分析，因為他不相信該公司「馬馬虎虎的測試方法」。

投銀Wedbush分析師Dan Ives表示：「他正試圖從推特的交易轉身走人，這是第一次的鳴槍示警」。

專家表示，即使推特的估算不正確，馬斯克也必須舉證推特是刻意誤導，然而這門檻很高，並不容易做到。

Bright Trading LLC自營部門交易員Dennis Dick表示，顯然馬斯克是買了之後反悔，他正在盡一切努力降低價格，我認為他可能成功。