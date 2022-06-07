拿下Hito流行音樂獎「最受歡迎男歌手獎」和「聽眾最愛情歌獎」的Bii畢書盡，近來好運連連，不僅即將迎來第二胎，暑假也會在台北和高雄分別舉辦兩場小型演唱會，最近他隨身佩戴FRED經典Force 10 Winch 與Force 10帆船鍊扣珠寶，象徵堅守愛的力量，別具意義。

Bii畢書盡配戴FRED的Force 10 Winch系列珠寶，象徵勇敢守護與愛的力量。（FRED提供）
Bii畢書盡配戴FRED的Force 10 Winch系列珠寶，象徵勇敢守護與愛的力量。（FRED提供）

畢書盡原訂去年登場的小巨蛋演唱會，受到疫情影響被迫取消，不免有些失落，但他這兩年仍然不停創作，不斷發表新曲，如今更在Hito流行音樂獎拿下兩項大獎，證明自己的實力，暑假登場的「我要唱歌給你聽」小型演唱會，即是這兩年沉潛精進的成果發表，門票即將在11日開賣。

Bii畢書盡在Hito流行音樂獎上演唱，配戴FRED的Force 10 Winch系列珠寶。（FRED提供）
Bii畢書盡在Hito流行音樂獎上演唱，配戴FRED的Force 10 Winch系列珠寶。（FRED提供）

畢書盡佩戴FRED的經典Force 10珠寶是以纜繩及扭結為靈感，象徵愛的力量足以抗擋10級強風，藉此代表他對音樂的摯愛、守護家庭與愛人的真情，另畢書盡也佩戴的Force 10 Winch系列珠寶，是FRED專為男士設計的珠寶作品，也是韓星RAIN最愛的款式，超大尺寸的帆船纜繩滑入黃金導軌，另一頭裝飾黃金粗扁鍊條，是充滿運動時尚的珠寶作品。

FRED的Chance Infinie 玫瑰金戒指，8萬3600元。（FRED提供）
FRED的Chance Infinie 玫瑰金戒指，8萬3600元。（FRED提供）
FRED的Force 10 Winch黃K金精鋼三環戒指，9萬5900元。（FRED提供）
FRED的Force 10 Winch黃K金精鋼三環戒指，9萬5900元。（FRED提供）
FRED的Force 10 經典帆船鍊扣寬版黃金戒指， 11萬2400元。（FRED提供）
FRED的Force 10 經典帆船鍊扣寬版黃金戒指， 11萬2400元。（FRED提供）
FRED的Force 10白金鑽石手鍊，130萬9900元。（FRED提供）
FRED的Force 10白金鑽石手鍊，130萬9900元。（FRED提供）
Bii畢書盡在Hito流行音樂獎上演唱，配戴FRED的Force 10 系列珠寶。（FRED提供）
Bii畢書盡在Hito流行音樂獎上演唱，配戴FRED的Force 10 系列珠寶。（FRED提供）

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