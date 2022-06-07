國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）7日拜會前台北市長黃大洲（右二），並盛讚黃大洲任內推動市政的魄力，會談完畢蔣萬安親送黃大洲至門口搭車。（范揚光攝）

前交通部長林佳龍近來動作頻頻，把國民黨台北市長參選人蔣萬安當年底市長選舉假想敵，蔣萬安7日表示，疫情當下民眾最關心的還是疫情後續發展，及面對疫情後各項挑戰，他強調，不會對市政問題誇大喊口號，一定會提出務實具體的解決方案。

林佳龍今前往中正紀念堂參觀展覽，對外稱他是學運世代的林佳龍，可以跟蔣家後代對話，也說蔣家後代對轉型正義最後一哩路是有天命的。

蔣萬安今拜訪前台北市長黃大洲後指出，民主時代只有民意沒有天命，轉型正義需要靠大家共同努力，最重要目標是要達成社會和解。

林佳龍動作頻頻把蔣萬安當假想敵，蔣表示，現在是疫情當下，民眾最關心的還是疫情後續發展，及面對疫情後各項挑戰，接下來怎麼讓經濟復甦轉型，讓各行各業都能安然度過危機，民進黨內部的事就不方便評論。

對於林佳龍先前拋內科塞車5解方，蔣萬安認為，對各項市政問題必須務實面對與看待，絕對不能急就章，他不會誇大喊口號，也一定要能夠正視市政問題困難度，一定會提出務實具體的解決方案。

此外，對於國民黨在北市如何迎戰「三腳督」，有藍營前高層說要兩面作戰，蔣萬安說，國民黨在台北市已經全面在野，中央和地方都有充沛行政資源，對我們來說兩面作戰也遠遠不夠，最重要是接下來會提出很具體的市政願景和政見，帶領所有台北市民都可以在這個城市實現自己的夢想。