位在新北市泰山區的塭仔圳重劃區是新北市政府最為重視的重劃項目之一，占地達397公頃，更被視為「新北國門之都」，今(7)日新北市長侯友宜前往視察，他指出，未來塭仔圳的工程若完成，「可比擬台北信義計畫區」。

目前塭仔圳市地重劃區分為三個標案發包，共占地397公頃，約為1.6個信義計畫區、4.7個新莊副都心的大小，完成開發之後，預計可以提供230公頃的建地，除此之外也有規劃公園、停車場用地，以及學校、社福用地等等。

從去年6月三個標案陸續開工以來，所有工程的進度都呈領先狀態，區域內建物的處理已經差不多告一個段落，現在預計先進行優先施作的30米主要道路，預計明年10月會完工，屆時可以避免大幅度的封路改道，導致周邊道路壅塞。

侯友宜表示，在3年多前選舉時最重要的政見，就是要把50年的沉痾，新北國門進來所見的鐵皮、態樣老舊的城市，要來做一個大翻轉，新莊人、泰山人以及五股人都希望藉著塭仔圳的重劃，可以翻轉整個新北，並改造整個大台北的軸心。

他說，塭仔圳在短短三年就變得不一樣了，不僅翻轉，未來若是把基礎建設做好、把規劃的優化環境做好，「可以比擬台北東區的信義計畫區」，讓兩個大區塊遙遙相望，甚至有機會，在台北市社子島還沒有完成之前，我們可以作為一個典範的存在，在詳細的規劃底下，「我相信我們絕對有信心」。