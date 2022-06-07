在重大交通建設逐步到位的區域願景帶動下，新北市土城房價，不論公寓、電梯大樓房價都明顯攀升，房仲業估計，預售屋推案每坪行情站上6字頭。

東森房屋研究中心統計實價登錄系統發現，新北市土城區近四年第一季房屋價格，以公寓產品漲幅最大，四年漲幅達16％；電梯大樓均價亦逐年穩定成長，四年間成長一成二；而華廈產品四年間則僅成長3.7％，均價甚至低於公寓產品。

東森房屋土城重劃區加盟店店長簡瓊瑤表示，受到整體大環境跟疫情影響，土城房屋市場整體帶看與交易量，最近比起去年同期，顯著下滑，但價格仍相對穩定，並無鬆動趨勢。以區域內指標預售案「大同莊園3」，及「皇翔芊樾」來說，分別在4、5月開賣，每坪成交均價都在56～60萬元間。其中「大同莊園3」，每坪最高成交價更落在62.6萬元。

簡瓊瑤表示，土城主要生活圈可分為捷運海山站周邊裕民商圈，以及近年隨著日月光購物中心進駐而興起之中央商圈。而隨著市府、民間協力推動土城重劃及發展腳步，預期未來位處頂埔站「運校重劃區」周邊生活圈，將在三年內逐漸成熟，此外，「司法園區」也是未來土城房市另一發展重點。

而在日月光購物中心及隸屬長庚體系土城醫院相繼入駐土城，滿足在地休閒與醫療需求後，土城交通建設也將逐步到位。

除了2024年將通車之捷運三鶯線，北二高土城交流道亦將在2027年落成，且預計2028年通車的捷運萬大線在土城便設有五站點。簡瓊瑤表示，隨著各式交通建設兌現，將大幅疏通土城交通，預期也將為區域內帶入人潮。

至於區域內公寓價格高於華廈產品原因，簡瓊瑤表示，主要是土城公寓坪數相對較小，與套房產品「低總價高單價」概念相似，而親民總價也讓首購族相對容易入手，且使用實坪足，尚有都更題材可受討論，因此備受購屋族青睞，目前市區公寓產品成交均價則約在35到40萬元間。

而區域內華廈產品屋齡則多在20至25年區間，對於購屋族而言，考量修繕成本及管理條件，多偏好購買電梯大樓。簡瓊瑤指出，以目前土城重劃區內建地取得行情單價已上看百萬來看，推估未來新案開價將不低於60萬元，甚至展望7字頭。

然而雖然土城價格持續推高，若有預算考量且偏好新成屋的購屋族，可以往重劃區北側靠近明德路一段、德霖技術學院一帶，尚有每坪單價40萬元左右、屋齡一年內物件可以參考。