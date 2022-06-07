外媒引述知情人士的說法指出，美國證券交易委員會（SEC）正在研擬修改股市交易流程，預計最快今年秋天提案。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）可能於周三的演說中向外界釋出訊息。

據悉，詹斯勒去年要求SEC員工研究如何讓小型投資者與上市公司，在股市更有效率的方式。知情人士說，雖然目前許多方案都在發展中，但是其中一個構想已經獲得重視，就是要求券商將多數散戶的下單導入競拍，讓交易公司相互競爭執行指令。

最近幾周SEC員工已開始向市場參與者透露相關規畫，詹斯勒擬於周三的演講闡述可能的變革。