不讓電商專美於前，國內超商二哥全家（5903）7日宣布首度參戰「618網路購物節」，主打「歐日美型家電」與「銅板價冷凍美食」等兩大類別產品吸客，打破超商的傳統侷限。

除了每年年底登場、由大陸電商龍頭阿里巴巴旗下天貓發動的「雙11購物節」，源自大陸另一電商巨擘京東商城周年慶而來的「618購物節」，已延伸成為兩岸電商業的年中最大檔。

除了各電商摩拳擦掌，實體零售業者也趕來參一腳，全家今天宣布首度參戰「618購物節」，推出一系列優惠活動，其中全家在旗下會員APP「全+1商城」，特別規劃「618年中慶專館」，以歐日美型家電和銅板價冷凍美食等兩大類別產品吸客。

全家主管表示，疫情催生實體網購與行動購物的趨勢崛起，全家自去年底推出「全+1商城」，結合服務與購物兩大核心，為1,500萬會員打造專屬電商平台，今年更首度加入「618購物節」戰局。

全家主管說，過去便利商店因為賣場空間限制，每個店能容納擺設大3,000-4,000件商品，對照量販店動輒10萬件以上的商品數，只能以「便利」取勝。但這幾年全家積極部署線上經營，透過線上訂購、門市取貨方式，讓品項數得以大量擴張。此次全家主打的家電及冷凍美食，都不是過去超商所擅長，但現在因為加入線上經營而變成可能，這也宣誓全家朝向OMO（線上線下融合）轉型發展的決心。

全家618年中慶專區，全館逾6,000款商品任消費者選購，更加碼推出618購物節集章活動，消費滿千即可獲得200元全家購物金。

除自家網站的購物優惠外，配合蝦皮等外部電商平台，全家也同步推出網購包裹早鳥取件雙重好康優惠，自6月15日至7月12日，民眾網購後選擇到全家取件，早鳥取件可獲指定商品買1送1優惠券，還可享50萬會員點數周周抽。