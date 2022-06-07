電動車蔚來據指已與AMD達成晶片供應合作。蔚來美股當地時間6日收盤大漲5％，港股7日領跑汽車股，一度5.8％，報158港元，創一個半月新高。

AMD中國7日宣佈，已與蔚來達成晶片供應合作。蔚來將在其高性能計算平台使用AMD的EPYC（霄龍）系列處理器，以加快AI深度學習訓練、節省成本和縮短產品開發週期。

但是，AMD晶片將僅用於蔚來的汽車研發，而不會用於汽車生產，也就是說並非在汽車中引入AMD晶片。

AMD表示，EPYC（霄龍）處理器可以在CFD流體力學、結構模擬、碰撞模擬等 CAE 模擬、設計和測試中提供助力。在AMD EPYC的幫助下，蔚來HPC平台每天處理的模擬模擬任務量可達240項左右，年增長50％。

伺服器採購成本將減少30～40％，未來3～5年TCO節省預計超過50％進一步縮短汽車研發週期，將新車更快推向市場，推動業務增長，駕馭未來。