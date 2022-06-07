以「火烤牛肉專家」為定位的漢堡王宣布，今夏最狂「台味冰果室」隆重開張，標榜道地台式古早味碰撞經典美式風味，季節限定台味三劍客，包括超狂火烤古早味「花生香菜刈包烤牛堡」，搭配沁涼消暑「紅心芭樂氣泡飲」、鹹甜交織的獨特難忘好滋味「古早味花生香菜聖代」，保證入口激盪出無敵台味。此外，早餐新品「濃起司火腿蛋堡」同場濃郁亮相，單點只要50元，超高CP值讓消費者一早活力滿滿。

全台香菜控們準備好了嗎？漢堡王「台味冰果室」，一口氣推出兩款結合正宗台味餐點，靈感來自刈包、潤餅冰淇淋，「花生香菜刈包烤牛堡」以及點心「古早味花生香菜聖代」，中西交融絕佳美味，等著香菜控們一起失心瘋。6月7日起開賣，數量限定售完為止。花生香菜刈包烤牛堡單點99元，套餐價只要109元。紅心芭樂氣泡飲，套餐加購價只要59元。6月7日至13日古早味花生香菜聖代限時7天臨櫃購買更只要39元，一起揪團來嘗鮮挑戰。

漢堡王「花生香菜刈包烤牛堡」單點99元，套餐價109元 ，道地台式風味－顆粒口感花生醬，撒上花生糖粉、香菜，並搭上經典美式火烤牛肉排，中西交融絕佳美味衝撞老饕味蕾。

漢堡王「紅心芭樂氣泡飲」套餐加購價59元，單點65元。富有土芭樂芬芳香氣及滋味，搭配青蘋果丁特有的回甘酸味與7-up，在微酸與甜蜜之間達到消暑清新的平衡，就像戀愛時的心情。販售期間自6月7日起開賣，限量供應，售完為止。

「古早味花生香菜聖代」套餐加購價49元，單點59元，嘗鮮價39元。濃郁的香草聖代撒上香氣十足的古早味花生糖粉，最後再點綴香菜讓香氣升級。鹹甜交織的好滋味，綿密細緻、口感香濃，微甜不膩口，獵奇新口味肯定讓你難忘。販售期間自6月7日起開賣至6月13日，限時7天嘗鮮臨櫃消費加價購只要39元。

漢堡王全新早餐「濃起司火腿蛋堡」單點50元，套餐價60元。全新上市早餐使用芝麻麵包，搭配香濃起司醬、火腿片、牛奶蛋，套餐價含有熱美式咖啡小杯乙杯。