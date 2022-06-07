上海全面恢復正常生產生活已滿一周，物流持續恢復正常。根據數據顯示，上海港貨櫃的日吞吐量回升至正常水平的95％以上，海運、空運口岸貨量持續回升。市場分析，報復性出貨潮已經來了，運價也開始上漲。

一家來自全球前十大船運公司的相關人士6日表示，隨著上海進入全面復工復產階段，復工的企業也多起來。現在我們一個星期就可以收到2,500個標準貨櫃，艙位不夠，現在是貨等船，所以運價也在漲。

該人士負責的是近洋航線，主要是以東南亞為主。他指出，2021年4月，其負責的船收到14,000個標準箱，今年4月受到疫情的影響，降到了4,000個左右。按現在的情況，6月過萬已經不成問題，感覺很明顯，「報復性出貨潮」已經來了。

一位貨櫃行業的從業人員也對記者表示，其公司的4個泊位，疫情之前船離開後都會出現空檔，但是現在船一開走後，基本上馬上就會有船補位。同時，貨櫃船從開港到離泊的時間一再壓縮，基本上不超過12小時。很明顯的感覺是，現在的效率更高，港口更繁忙了。

一位來自貨代公司的人士說，疫情前，一些規模較大的貨代公司，每月報關量動輒就是2萬票。這兩天，如此「兇猛」的報關勢頭又開始了。

另外，因為運力供不應求，運價也水漲船高。前述來自全球前十大船運公司的人士說，基本上每班一個價，近洋航線運價漲幅在50美元至100美元，一些歐美航線漲幅甚至高達上千美元。

上海出口貨櫃運價指數連漲三週。5月13日，上海航運交易所發布的上海出口貨櫃綜合運價指數為4,147.83點、5月20日為4,162.69點、5月27日為4,175.35點、6月2日為4,208.01點。