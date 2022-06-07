心裡的不爽面對面直接講出來！衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請同綜藝節目班底的王少偉、花花、鯰魚哥、風田上節目互相爆料控訴！王少偉先是還原「王一顆」謠言，因為不只其他節目藉此討論，還有親戚打電話到家裡查證，害的他不得不藉由節目公開澄清，表示自己是完整的男人。最後進行真心話大冒險單元時，王少偉抽到「最想跟誰共渡春宵」題目，設定要從同綜藝節目裡的花花、瑪麗、大元三選一，王少偉馬上秒選最晚加入節目的大元，此時機靈的巴鈺把「南方來的許博士」(意指許藍方)加入選項之一，本來王少偉還想用「兩個都選，小孩子才做選擇」帶過，在眾人逼他只能擇一的情況下，王少偉最後選擇「南方來的許博士」，讓大家直呼王少偉果然是真男人。

王少偉、花花、鯰魚哥、風田都是同個綜藝節目的班底，一起工作近6年，王少偉開玩笑說因為其他人的「惡行惡狀」已經影響到他真實生活，在《一袋女王》節目中開始還原「王一顆」的事實真相。王少偉表示起因於鯰魚哥說他單身很久，那個很久沒用，久而久之就會變成剩下「一顆」，其他人跟著起鬨，從此之後大家就拿他開玩笑，沒想到這個玩笑在節目上整整講了5年。王少偉本來想說是節目效果不以為意，直到有次他在家裡看電視，竟然看到小S的節目竟然也流傳起這個玩笑，甚至還討論起王少偉是不是真的有缺陷，最嚴重的是有親戚看完節目後，信以為真打電話到家裡跟家人問起這件事。而且好友許藍方還曾經因為這個傳言，語重心長的打電話給他，表示自己真的認識不少醫生，如果真的有需要她可以帶王少偉去看，讓王少偉超傻眼，只能趁上《一袋女王》時，正式澄清說：「我是非常完整的男人，我有兩顆，完完整整的兩顆，請大家不要再叫我『王一顆』」。

花花則是在節目上控訴鯰魚哥跟風田真的很臭。花花表示鯰魚哥跟風田常在節目上放屁，而且還因為屁太臭導致錄影中斷，王少偉補充說有次在車上錄影，有人放屁味道臭到整車的人錄不下去，爭相恐後衝下車，更可惡的是鯰魚哥還常找各種藉口騙花花靠近，然後突然放個好大聲響的屁，以嚇她為樂。還有一次，花花跟風田去吃火鍋，兩人飽餐一頓後剛走出來，風田就問花花要不要吃甜點，花花開心地回答說好，沒想到下一秒風田把他剛狂磨蹭鼻翼的手指塞到花花鼻孔前，臭到花花瞬間把剛吃下的火鍋如湧泉般的吐了出來，風田還很自豪的表示聞過這個味道吐的人不只花花一個，主持人巴鈺還現場試聞，聞完只見巴鈺一臉鐵青，苦著臉說：「很像鯡魚罐頭」，讓眾人大笑不已。本集將6月8日(三)晚上10點衛視中文台播出。