立委楊瓊瓔7日邀集東勢林管處等單位現勘，要求加速辦理整體改善工程，確保附近居民及用路人安全。（陳世宗攝）

台中市后里區眉豐路緊鄰1418保安林地，受到豪大雨沖刷土石崩塌危及民宅、工廠及道路行人安全；立委楊瓊瓔7日邀集東勢林管處等單位會勘，要求加速辦理整體改善工程，確保附近居民及用路人安全。東勢林管處副處長陳啟榮說，針對坡面崩塌災害整治工程，包含植生、危木處理及防落石柵工程，將趕在9月底前完成改善。

公館里長馮詠淮說，近日豪大雨沖刷后里區眉豐路1418保安林地邊坡，造成大片土石坍方滑落，研判疑因土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌；雖公后里區所災後已完成妨礙道路土石清理，但後續仍有再崩落可能，希林務局應盡速完成整體改善，有效攔阻土石下移，確保用路人及鄰近住戶安全。

市議員陳本添指出，因眉豐路邊坡1418保安林地土石崩落點，離民宅和工廠只有幾步距離，崩落高度達20公尺；以往中央與地方政府消極互推皮球，不顧人民居家生命安全，造成多年來崩塌面積日趨擴大，每逢颱風或下豪大雨，附近居民根本不敢走這條路，擔心行經就被掉落土石禍從天降。

立委楊瓊瓔表示，近年來氣候異常，常造成強降雨引起土石大面積的滑落，權責機關應重視水土保持外，亦應加強邊坡防護。后里區眉豐路邊坡1418保安林地地質十分脆弱，6月起又是颱風旺季，日前雨季來臨崩塌面積就山崩式擴大；她要求林務局應整體改善工程提升邊坡穩定性，確保用路人及鄰近住戶生命財產安全。

陳啟榮強調，去年8月與相關單位曾現勘眉豐路坡面崩塌案，當時緊急施作防落石柵完成部分較易致災段防護工程；東勢林管處今年將再辦理整體改善工程，包含植生、危木處理及防落石柵等，並克服營造業物價上漲及投標不踴躍等情形，將要求得標廠商在9月底前完成改善，確保民眾行經安全。