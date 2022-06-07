如今是自媒體當道的時代，YouTuber、直播網紅都是當紅職業，甚至還成了許多學童心目中「我的志願」熱門選擇，大陸一名百萬吃播網紅「小貝餓了」，大吃四方相當受到歡迎，不料最近一期她前往夜市拍攝，遭到醉漢騷擾，以打賞為名目，硬逼她吃下非節目企劃中的食物，不僅小貝緊張尷尬，連助理們都氣到哭了。

以介紹並大快朵頤美食為主題的網紅「小貝餓了」，經常到各城市餐廳、餐廳親自「實測」，具有一定的公信力，因此擁有超過200萬粉絲支持，而在昨天(6/6)推出的新影片中，小貝進行夜市主題吃播，拍片吃到一半被喝醉大叔亂入，硬要加點食物讓她吃下，喊著「妳吃嘛，趕緊吃，吃完給妳發500(人民幣，約台幣2500)」、「老闆再上一碗，吃完就給妳1000(人民幣，約台幣5000)」。

小貝近日到夜市拍攝，被醉漢硬要求吃別的食物，還粗魯用打賞逼迫，讓人看了心疼。(取材自是段小姐來了 微博)

雖然小貝一行人禮貌拒絕，但醉漢完全不罷休，還胡鬧說他就是不走，鏡頭前的小貝因為騷擾忍不住露出為難的神情，隨行助理更是氣到哭出來，說要換個夜市拍攝，小貝因為這中途展開的鬧劇，導致完全沒辦法邊吃邊介紹美食，只能先吃完了食物，並且不斷溫柔安慰助理，事後也單獨拍攝了說明短片，解釋當天的來龍去脈，但態度仍舊保持和善低調。

有網友表示自己那天有路過，爆料當天的景況，「有個男的過去阻止，被那兩個男的(指醉漢)罵了一頓，還說別拍了再拍讓小貝她們出不了這條街啥的」，影片外加目擊者證詞，讓眾網友看了都氣到不行，紛紛留言「裝闊只能裝500塊錢的啊」、「就會欺負小姑娘算什麼本事」、「想到有時候小貝會對對面女攝影師說『吃什麼姐姐給你買』，現在面對這樣的情況還在強忍情緒安慰妹妹，妹妹也在跟她說給她重新找個夜市，真的看的我莫名委屈」。

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