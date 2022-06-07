米可白之前胖到腰間肥肉爆出。（美体專科提供）

米可白成功剷肉6公斤，化身火辣女特務。（美体專科提供）

米可白成功剷肉6公斤回到窈窕曲線好身材。（美体專科提供）

藝人米可白近日流出「爆肉」畫面，影片中她身穿黑白條紋短版上衣，臥躺在沙發上滑手機，腰間厚厚兩層油肚露出，下巴炸出好幾層贅肉，頹廢的模樣讓粉絲直呼「馬甲線去哪了？」米可白俏皮說：「沒想到我也有這一天吧？其實我是不折不扣的澱粉控，每餐一定要吃到飯或麵，加上我是易胖體質，只要吃一點東西腿和臉就容易變腫，隨便捏都有贅肉，很可怕！」為證明已告別肉肉女封號，她秀出成功減回火辣曲線影片，宣告自己花一個半月狠甩6kg！

影片中她化身「火辣女特務」，身著黑色連身高岔泳裝，單手叉腰襯托出纖細腰身，展露側面S型零贅肉身材，性感模樣讓粉絲忍不住驚呼要噴鼻血了！米可白開心道：「回想起一個半月前戲劇要開拍了，還一度肉到58公斤，當時覺得人生要毀滅了！幸好後來靠代謝輔助食品幫忙，才成功減回出道以來最瘦體重52公斤，現在還受邀成為代言人，超開心！」

米可白表示：「你們絕對想不到我多愛吃澱粉！最多一天可以吃6碗白飯，而且家裡開餅店，我很在乎產品好不好吃，所以常會幫忙試吃，曾一個禮拜吃掉30顆蛋黃酥，熱量肯定爆棚！平常沒在忌口加上我有骨刺不太能運動，不知不覺就胖到58公斤以上。」

談到曾爆肥的日子，她表示，過去在兒童台時期曾經胖到快60公斤，還有小朋友看到她說「姊姊你腿好粗喔」，之前拍戲穿的戲服都是貼身又沒彈性的洋裝，拉鍊拉到一半還會卡到肉，她就跟工作人員說「不要再往上拉了，已經緊到快撐破了」。

成功回到窈窕曲線、馬甲線也更明顯的米可白表示，瘦下來後男粉絲變得比女粉絲多，還會收到男粉私訊「這是我的聯絡方式，可以做朋友嗎」。她開心地說：「肉肉時期只能走甜美風，瘦下來後可以大膽嘗試性感服裝，就連拍戲時也不用特別找角度，整個人更有自信！」