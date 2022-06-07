國民黨台北市長參選人蔣萬安7日拜會前台北市長黃大洲，外界好奇是否有向黃請益「三腳督」的選戰策略。蔣萬安表示，最主要是黃大洲和他分享在市長任內推動幾項重要建設，真的讓他看到黃大洲無懼、堅持、實在做事的精神。

蔣萬安今天前往市長官邸與黃大洲見面、訪談，蔣萬安指出，黃大洲是真正奠定台北市近30年來現代化基礎建設的重要推手，台北市捷運在先前幾任市長規畫、研議後，到黃大洲接任才開始真正6線齊發、多線動工的捷運建設，在當中遭受到很多外界質疑，甚至得罪很多拆遷戶、地主或廠商，也承受台北市進入交通黑暗期的巨大壓力，但如果沒有黃大洲當時的堅持與魄力，到今天台北市可能都沒有捷運。

蔣萬安表示，除了捷運工程，包括大安森林公園規畫完成，當中黃大洲也承受外界很多批評，但到現在成為台北市相關綠化已經達到國際大都會的水準，造就今天26公頃都市森林，當然還包括中華商場拆遷，形成中華路林蔭大道風貌以及西門商圈繁榮，還有基隆河截彎取直，花了很多時間說明當時推動過程，也解決民生社區水患問題，以及造就現在內湖科技園區，舊宗路一段媒體、商業聚落。

蔣萬安說，今天和黃大洲有非常深入請益、對談，真正見證黃大洲的堅持、遠見、魄力、無懼與實在做事的精神，黃期許他未來要做對市民有利、影響深遠的市政規畫，他也承諾會用創新思維、科技手段、永續精神來執行市政願景，另外，他和黃大洲市長也有一個小故事，小時候獲選自治市小市長，也是由黃大州頒發證書給他，今天特別分享這段珍貴回憶。

外界好奇1994年市長選舉，黃大洲遭趙少康棄保，雖然最後失敗收場，今天是否來請益三腳督選戰策略，蔣萬安說，最主要黃大洲和他分享在市長任內推動幾項重要建設，特別送給他幾本書，包括當時推動大安森林公園完成、興建，包括中華路林蔭大道規畫、中華商場拆除，以及包括基隆河截彎取直，當時面臨很多拆遷戶抗爭，提到當時就住在官邸，抗議民眾包圍了這邊，但仍堅持做對的事，到今天所有市民都還在享受相關建設的成果，真的讓他看到黃大洲無懼、堅持、實在做事的精神。

蔣萬安陸續拜訪前台北市郝龍斌、馬英九、黃大洲，接下來是否會拜訪前市長陳水扁，蔣萬安強調，他會持續請益拜會行程，如果有相關規畫會讓大家知道，但更重要是持續和市民朋友、基層里長、市場商圈和各領域意見領袖向他們請益、互動、拜會， 這些行程都會持續進行。