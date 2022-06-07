美國副國務卿雪蔓今天（7日）表示，如果北韓進行核試，美國、韓國和世界將做出強有力而明確的回應。

韓國外交部第一次官（副部長）趙賢東7日上午與正在訪韓的雪蔓舉行韓美副外長會談。這是韓國新政府成立以來，韓美首次舉行實體副外長級會談。

路透報導，雪蔓說，任何核試驗都將完全違反聯合國安理會決議（並且）將對這種核試驗做出迅速而有力的反應...... 我相信，不僅韓國、美國和日本，而且全世界都會以強有力和明確的方式做出回應。

雪蔓補充說：「我們已經準備好了......我們明天將繼續（與韓國和日本）進行三邊討論。」

韓軍和美軍於6日在韓國東海岸發射了八枚地對地飛彈，以回北韓5日發射的短程彈道飛彈。

針對北韓新冠疫情，雪蔓說，韓國、美國和其他方面已經提出了尚未被北韓接受的人道主義回應。但我們希望北韓領導人金正恩專注於幫助他的人民、應對我們都面臨的新冠肺炎挑戰，並重新回到談判桌上，而不是採取挑釁、危險和破壞穩定的行動。