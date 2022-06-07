在日圓兌美元匯價又創20年新低後，汽車族群登高一呼，日經7日盤中又重回兩萬八關卡，創3月31日以來新高。早盤結束時，日經指數收28,031.15點，漲115.26點或0.41%。東證收1,953.41點，漲14.3點或0.74%。

因聯準會大幅升息態勢沒變，加上日本央行再次強調維持超寬鬆政策，美日之間利差再度擴大之下，日圓在美國時間6日交易時，再度貶至20年新低價位。目前，日幣已貶破132大關，並往133價位邁進。

IwaiCosmo證券認為，日經又重返兩萬八，受惠日圓大貶的汽車類股功不可沒。但市場似乎只有一套資金，看不見各類股全面上揚，每天只有特定族群才有表現機會。

汽車族群整體上漲1.95%，馬自達漲4.44%，漲幅較大。同時，本田漲2.82%，豐田漲1.64%，全球最大車用零組件廠商電裝也漲1.76%。另外，油價小幅走高後，石油勘探相關類股也漲3.24%，帝石上漲3.52%。

不過，大型晶片類股走弱，東京威力科創跌1.66%，愛德萬測試也跌2.51%。還有生醫類股的第一三共藥廠，同時下跌1.53%。