是方(6561)今(7)日召開股東會，通過每股配發9.3元現金股息，展望今年，是方董事長吳彥宏表示，是方將持續以電信中立的IDC機房服務為基石，建置LY2 IDC智慧機房如期如質，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸。

是方去年(2021年)合併總營業收入為28億元，年增加9.2%，合併營業利益為8.7億元，年增加12%，合併稅後淨利為6.87億元，年增加12.6%，每股盈餘9.75元，去年營收及獲利再創新高。

是方董事長吳彥宏表示，去年度策略目標是以「提升營收獲利、深耕企業用戶、強化服務認證、加強人才培養」為四個主要執行方向，因應中美貿易戰所導致全球供應鏈之重組，是方持續擴大台北、香港、新加坡、日本間之國際骨幹海纜頻寬以延伸海外服務節點，並與東亞地區各國業者合作，透過設立海外網路服務節點及網路介接，將海外服務範圍延伸超過10個東亞國家，以爭取台商企業客戶之服務商機。

另外，基於現有IDC機房空間使用率已接近滿載，在去年10月15日舉行內湖舊宗路LY2智能IDC機房之開工動土典禮，著手建置新的 IDC 智能機房以滿足未來業務成長之需求，持續朝著東亞數位匯流中心及AI、雲端商務應用中心之市場定位邁進。

針對今年營運策略及方向，吳彥宏指出，以雲端自助管理系統搭配雲端交換中心，加速推廣企業混合雲直連服務。持續擴大台北、香港、新加坡、日本間之國際骨幹海纜頻寬，延伸網路服務涵蓋區域到東亞國家，提供企業最佳之網路與雲端服務解決方案。建置新的LY2 IDC機房，以滿足未來IDC及雲端業務成長之需求。經營智慧健康產業，推出健康雲APP服務，拓展健康管理市場。針對SDN、SDWAN等新服務持續進行測試，預計於下半年推出服務。

展望未來，吳彥宏表示，是方以電信中立的IDC機房服務為基石，建置LY2 IDC智慧機房如期如質，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸，擴大服務涵蓋範圍到香港、日本、新加坡及東亞地區各國，加強與AWS、Microsoft、Google等國際公有雲服務大廠及雲端資安業者共同合作，依產業別推出不同的雲端服務，吸引國際及國內企業客戶使用，同時，針對是方應用雲也以健康雲平台，結合垂直及水平各專業夥伴及場域，推動健康促進服務，以提升整體經營績效，努力朝向東亞數位匯流中心及AI、雲端商務應用中心之市場定位邁進。