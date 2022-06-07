晚上睡前滑手機是不少現代人的日常習慣，然而營養醫學功能博士劉博仁指出，手機的藍光不但會導致夜間睡眠障礙，還會抑制抗利尿激素，導致睡覺時尿液產生過多，進而造成「夜尿頻繁」的問題，因此他建議，最好入睡前1個小時就要放下手機，才有辦法改善睡眠品質，讓你一覺到天亮。

劉博仁在臉書粉專指出，滑手機的時候，藍光會透過瞳孔進入眼底，並刺激中樞，導致夜間睡眠容易出現障礙，抑制原本應該分泌出來、幫助睡眠的褪黑激素。除此之外，還有一種「抗利尿激素」，分泌出來後能夠減少尿液產生，但藍光會抑制其分泌，導致夜間尿液產生過多，進而造成頻尿困擾。

劉博仁建議有夜間頻尿問題的人，最好在睡前1個小時就放下手機，如果11點要睡覺，10點以前就必須把手機放在一個固定的位置，不要再去觸碰它，才能讓自己保有清靜的心理狀態，身體自律神經自然變得比較容易平衡，進而改善各種睡眠問題。

林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦過去也曾發文提醒，出現「夜尿症」除了是膀胱問題以外，還有可能是心臟衰竭、糖尿病、中風、容易打鼾甚至有睡眠呼吸中止的患者，由於夜尿症的成因複雜，最好還是要到醫院檢查，平時也可以透過晚餐後不喝水，晚餐減少食用水果、湯，避免過辣、過鹹、刺激性的食物，以及改善睡眠品質等方法來緩解夜尿症。