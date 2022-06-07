小Call（左）與婆婆感情好，就像親母女。（東森提供）

EBC東森網路節目《醫師到你家》於昨（6日）播出最新一集，主持人西潔與陳姿秀醫師到小call家探訪，一窺她與婆婆毛毛姐的生活日常。有強迫症的小call，笑說自己剛嫁進來的時候，被家裡的狀態嚇了一跳。「我第一次走進廚房的時候，烤箱、鍋碗瓢盆都放在地板，牆壁角落還有蜘蛛絲。」，小call也說明因婆婆已經六十幾歲，多年來更同時忙於工作與生活家計，對整潔打掃就比較忙不過來。

小call坦白自己有點強迫症，是什麼東西都要擺放整齊的人，就連鈔票都要按大小鈔、正反面都一樣的收進皮夾的程度。結婚搬進夫家後，她便循序漸進的分配東西麼收、怎麼放，在收納櫃上貼紙標註，還會定期檢查東西有沒有收好。毛毛姐笑說「小call很愛整齊，所以會幫忙注意東西怎麼收，但剛開始我還真的有點壓力太大。」，語畢主持人西潔追問會不會後悔，毛毛姐打趣說是有那麼一點點，引全場大笑。

婆婆從年輕便一個人賺錢顧家、帶兒子，長年來滿腦子都是房租、生活費、學費等生活壓力，更不會花錢去買保養品、化妝品。過去與小call一起出門，甚至曾被當成是她阿嬤，小call便想幫她打理外表。她還自嘲自己就是家裡的管家婆，會關注老公跟婆婆的服裝、髮型打理，還會給他們造型上的建議。「我會教她怎麼打理外表，幫她準備保養品，剛開始她連化妝水、乳液都不清楚，也不知道保養順序，我就貼上1234，讓她看到就按順序去擦。」

小call表示「其實我是一個個性比較強硬的人，所以我很感謝我婆婆，可以接受我的個性，配合我改變自己的生活模式，對我真的就像母女一樣。」。毛毛姐笑說「因為我們就是一個家庭，只要你們夫妻倆好，我就好了。」。EBC東森網路節目《醫師到你家》邀請各方醫師專家，於每集節目中探訪來賓家中，從生活環境與習慣對症下藥給出建議。周一於東森新聞FB及醫師好辣YouTube平台首播上架，敬請期待。