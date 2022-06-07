柯爾百貨（Kohl's）6日（周一）稍晚表示，該公司已與零售店營運商Franchise Group 就出售事宜進行獨家談判，此交易使這家百貨連鎖業者身價可能達將近80億美元。

Franchise Group出價約每股60美元進行收購，雙方將進入為期3周的獨家談判期。Franchise Group的開價高於柯爾百貨周一收盤價42.12美元，目前市值約54億美元。

消息一出，激勵柯爾盤後股價大漲13％至47.80美元。