柯爾百貨（Kohl's）6日（周一）稍晚表示，該公司已與零售店營運商Franchise Group 就出售事宜進行獨家談判，此交易使這家百貨連鎖業者身價可能達將近80億美元。

Franchise Group出價約每股60美元進行收購，雙方將進入為期3周的獨家談判期。Franchise Group的開價高於柯爾百貨周一收盤價42.12美元，目前市值約54億美元。

消息一出，激勵柯爾盤後股價大漲13％至47.80美元。

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