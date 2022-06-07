香港教育局6日已上載首批通過評審的公民與社會發展科（以下簡稱公民科）課本至適用書目表。香港教育局局長楊潤雄表示，學校有必要教育學生愛護國家，並稱學校有責任確保校內圖書館沒有危害國家安全的書本。

陸媒《南方都市報》報導，公民科課本評審工作由香港教育局成立的評審小組進行，成員包括局內評審，和獲教育局邀請的現職學校校長、教師、大學學者等專業人士義務出任的局外評審。

楊潤雄6日出席公開活動後見媒體時表示，學校有必要教導學生正向思維，教育他們愛護國家，並通過教科書或課外讀物增進知識，培養正向人生觀。他同時指出，課外圖書與教科書同樣可影響學生思想，學校有責任做好選書工作，確保校內圖書館沒有危害國家安全的書本。

據楊潤雄此前介紹，公民科的課程由「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三個主題組成，旨在讓學生通過學習香港、國家及當代世界的議題，建立堅實及廣闊的知識基礎，並培養慎思明辨、理性分析和解難的能力，同時認同國民身份和發展國際視野。他指出，「內地考察」是公民科課程的重要一環，旨在讓所有高中學生透過前往中國大陸考察，實地了解自己國家的歷史文化、國情及發展現況。

香港教育局於去年4月公佈高中4個核心科目的優化措施，其中包括以公民科代替通識教育科。同年6月2日，香港教育局將《公民與社會發展科課程及評估指引》上載至官方網頁，標誌著公民科的啟動。