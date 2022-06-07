蘭嶼美女醫生黃京葦在個人臉書，分享在蘭嶼衛生所工作日常，今年4月蘭嶼旺季開始前，她才苦口婆心的列下30點注意項，提醒遊客注意自身安全，未料端午節時，她連續2天值班24小時，處理遊客因酒駕、未戴安全帽等摔車的外傷患者，讓她再次發文提醒大家：「酒後騎車又未戴安全帽根本就是玩命的行為，請大家重視自己的生命。」

蘭嶼美女醫生在個人臉書貼出震撼照警世，提醒遊客喝酒不騎車，騎車要戴安全帽。（圖／翻攝自嶼上急醫黃京葦）

蘭嶼美女醫生在個人臉書《嶼上急醫黃京葦》發文，蘭嶼的衛生所整個端午節都被外傷患者塞爆，她連續值班2天24小時，幾乎沒什麼睡，遊客們除了風大自摔礁岩意外，大部分的患者就醫都是因為酒後騎車，沒戴安全帽摔車受傷。黃京葦說：「民國86年前，因為機車車禍，腦傷致死率太高，邱文達部長，多年致力推行安全帽的法條上路，救了無數的生命」。

但在蘭嶼她看到許多年輕人，為了好看、方便，不戴安全帽，讓出遊變成頭部外傷、空勤轉診，雖然很多本地人騎機車都沒戴安全帽，喝酒也照樣騎機車，但這是不對的行為，她希望遊客們能明白，島上路況不佳，租來的機車車況也不是很好，海島氣候突然下個暴雨，來強風，騎在沙地泥濘上更容易發生意外，倘若大家還不戴安全帽，根本就是玩命的行為，黃京葦特別放上傷口照，警惕大家：「戴安全帽，可以避免很多頭部外傷，降低重傷的程度」。

最後黃京葦也說，喝酒不管有沒有喝醉，騎車就是會降低注意力，在酒醉的狀況下，身體通常來不及開啟自我防衛機制，摔車都會造成嚴重的外傷，她已經努力三年，雖然很難，但她真心希望，不分島民、遊客，大家都可以更加重視自己的生命。

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