在生活中，大家想必都遇到過一些脾氣很差的人，生氣的時候毫不講理，聽不進旁人的勸告。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、馬、龍、兔的人脾氣很大，遇到他們記得要謹言慎行，別輕易惹怒他們。

▍1.生肖牛

我們說一個人很固執，脾氣大的時候，往往會說對方是「牛脾氣」，生肖牛就屬於自帶牛脾氣的人，他們雖然平時看著憨厚老實，不過只要踩到他們的地雷，他們就會立刻爆發，在這個時候，很少會有人能止住屬牛人的火爆脾氣。

▍2.生肖馬

屬馬人是出了名的壞脾氣，他們就像一匹野馬，嚮往自由，一旦感覺自己被困住了，就會很難受，在這種情況下就非常容易發脾氣。屬馬人性格中最大的弱點就是急躁易怒，而且他們脾氣上來時就容易失去理智，這個弱點說實話很難改變。

▍3.生肖龍

屬龍人雖然為人熱情，但發起脾氣來，也很可怕。他們往往都比較驕傲自負，這就導致他們在與人一起工作時，看到別人無法像自己一樣高速有效率，就會滿肚子牢騷，面露不快，有時候還會很粗暴地對待他人。由於屬龍人性格驕傲，因此很難靠自覺來發現這個缺點，就算靠旁人提點，他們也不太會在第一時間承認。

▍4.生肖兔

屬兔人平常看著溫溫和和的，其實他們很難控制自己情緒，一遇到事情就容易急躁，動不動就發火。生氣的時候，他們就比較固執，認定的事情就堅持到底，聽不進勸告，很難讓人駕馭。所以，在屬兔人生氣時，你還是盡量保持沉默，等他的情緒過去就好了。

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