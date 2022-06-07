美銀證券(BofA Securities)在周一發布的一份簡報表示，歐洲央行(ECB)預計今年將升息150個基點，包括在7月和9月各升息50個基點。

美銀證券此前預估ECB今年會升息100個基點。該行表示，上周公佈的歐元區通膨資料遠高於預期，為8.1%，此證實了100個基點是ECB將提出的最低水準。

美銀證券分析師表示，「我們的呼籲已經比共識的更加鷹派，現在更是如此」。

在另一份簡報中，巴克萊銀行在周一表示，預計ECB從7月到12月的會議中，每次會議都會加息25個基點。並且巴克萊還加碼預計，ECB在明年第一季還會再一次的加息，這將使得ECB的存款利率來到0.75%。

ECB上一次升息是在2011年。目前該行的存款利率是在-0.50%。

貨幣市場目前是以ECB在年底前升息130個基點來定價，並且市場已經完全地反映出ECB在10月升息50個基點的預期。