美銀證券(BofA Securities)在周一發布的一份簡報表示，歐洲央行(ECB)預計今年將升息150個基點，包括在7月和9月各升息50個基點。
美銀證券此前預估ECB今年會升息100個基點。該行表示，上周公佈的歐元區通膨資料遠高於預期，為8.1%，此證實了100個基點是ECB將提出的最低水準。
美銀證券分析師表示，「我們的呼籲已經比共識的更加鷹派，現在更是如此」。
在另一份簡報中，巴克萊銀行在周一表示，預計ECB從7月到12月的會議中，每次會議都會加息25個基點。並且巴克萊還加碼預計，ECB在明年第一季還會再一次的加息，這將使得ECB的存款利率來到0.75%。
ECB上一次升息是在2011年。目前該行的存款利率是在-0.50%。
貨幣市場目前是以ECB在年底前升息130個基點來定價，並且市場已經完全地反映出ECB在10月升息50個基點的預期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。