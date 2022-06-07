王惠美說，這項創新的服務是地政處與事務所同仁在有限的經費、人力條件下所自行研究建置，相當難能可貴。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府地政處為提供地政即時服務，建置「彰化縣地政AI小幫手」[email protected]官方帳號，能夠自動化智能的回應民眾提問，並且是24小時的持續性服務，能即時解決民眾常見地政問題，王惠美表示，縣府地政處「鑑界一把照，界址跑不掉」榮獲內政部地政業務考核6都以外的第一名，今年再度開發「地政AI小幫手」，讓服務零時差。

「地政AI小幫手」[email protected]官方帳號服務７日上線，縣府自行研究建置「彰化縣地政AI小幫手」[email protected]官方帳號服務，能透過即時AI自動問答回覆系統，讓民眾即時的詢問常態性地政疑問，解決民眾問題，另外和美地政事務所也有全國首創的鑑界一把照服務，展現縣府團隊「鑑界成果查詢服務系統」的成果。

王惠美表示，科技進步的時代，縣府始終走在最前面，不斷加入智能相關服務，去年全國首創的一把照服務獲得內政部6都外第一名的殊榮，今年地政處同仁再度開發地政AI小幫手，以大數據將鄉親的各項問題整合，利用關鍵字搜尋來即時回應鄉親問題。

王惠美說，這項創新的服務是地政處與事務所同仁在有限的經費、人力條件下所自行研究建置，相當難能可貴，疫情期間也呼籲民眾多加使用線上提問，減少洽公實體接觸的風險，多加利用也能鼓舞地政團隊，讓服務更接地氣。

地政處表示，現在社會已是網路及數位時代，民眾習慣使用網路接收各項資訊，並以文字方式詢問，因此建立自動智慧回覆系統「地政AI小幫手」，讓民眾只需要輸入關鍵字，就能即時以AI智能克服自動回復，提供即時又正確的地政資訊。