印度5月棕櫚油出口創7個月高點，比4月增加15％，因該國藉由向馬來西亞、泰國、巴布亞紐幾內亞提高進口量，抵銷印尼出口限制的影響。

隨著全球第二大蔬菜油進口國印度增加採購，近日接近歷史新高的馬來西亞棕櫚油價格，有望再受支撐。

根據5家交易商平均預估值，印度5月棕櫚油進口量，由4月的57.25萬噸提升至66萬噸。

全球最大棕櫚油生產與出口國印尼在4月28日停止該商品出口，為要控制國內節節攀升的物價，但引起國內反彈，已於5月23日恢復出口。