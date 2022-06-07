天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）7日終於走出了生涯最長的連續無安打低潮（26支0），他在對戰紅襪系列賽開幕戰的第一局，就從華卡（Michael Wacha）手中擊出一支左外野平飛安打！這支安打比想像中難度更大，因為華卡居然直接9局完封了天使，率領紅襪1比0獲勝。天使邁入12連敗，追平1988年隊史最長單季連敗紀錄，那時卓奧特都還未出生。

Mike Trout got a hit and all is right in the baseball world again pic.twitter.com/tf0qfiPP0F — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 7, 2022

華卡首局被大谷翔平、卓奧特接連擊出安打，但沒有失分，而且全場只被敲3支安打，以及1次四壞保送（卓奧特）。天使完全奈何不得華卡，除了首局的大谷翔平和第6局擊出長打的達菲（Matt Duffy），天使連得點圈都進不去。華卡最終用掉105球取得完封勝，本季4勝1負，自責分率降到1.99。

天使的貧打連累了先發投手辛德加（Noah Syndergaard），他登板6局失1分、1保送，表現優異仍吞下敗投。紅襪瓦茲奎（Christian Vázquez）第2局擊出中外野安打，這支紀錄上只是一壘打，但是跑者佛度戈（Alex Verdugo）從一壘狂奔回本壘攻下寶貴1分，

紅襪28勝27負跨越5成勝率，天使27勝29負。對於天使來說唯一的好消息就是卓奧特回復手感，他此戰安打上一壘時與一壘指導員碰拳慶賀。換成一般人這麼久沒敲安，打擊率應該很難看了，但是卓奧特還維持在0.276、攻擊指數0.957的高水準。大谷翔平此戰4支1，打擊率0.242、攻擊指數0.767。