南韓總統辦公室從青瓦台遷移至首爾龍山的國防部大樓，青瓦台開放民眾參觀。

南韓總統尹錫悅上任後將總統府從青瓦台遷移至位在龍山的國防部現址，並且開放青瓦台讓民眾參觀，龍山新總統府也不叫青瓦台，目前有5組名字讓民眾投票，其中呼聲最高的是「人民之家」。

南韓總統尹錫悅當選後即宣布總統辦公室遷移至首爾市龍山洞的國防部大樓，「將青瓦台還諸人民」，南韓政府也開始推動新總統府命名活動。

綜合韓聯社、《朝鮮日報》報導，自4月15日至5月15日期間，總統府名稱委員會一共收到全國約3萬份命名投稿，委員會3日宣布從中選出5個候選名字讓民眾上網投票，這5個候選名字分別為人民之家、人民政府辦公室、民聲廳舍、正道人間、梨泰院路22號等，投票時間為3日至9日。

其中「人民之家」意味著公眾是總統府的主人，總統府是一個向人民開放的空間。尹錫悅先前接受外媒採訪時曾表示，新總統辦公室的名稱為人民之家，後續總統辦公室的新聞稿也使用這個名稱，因此在5個候選名字中，「人民之家」的份量最大。

人民政府辦公室則意味「超越了政府大樓」，屬於「人民的公共空間」，有「傾聽人民的聲音」、「為人民著想」等意涵。

「民聲廳舍」則是「傾聽人民聲音的政府辦公室」；「正道人間」則結合了正義及世界的意思，包含「人民對公平世界的希望」；梨泰院路22號則是效法英國首相官邸唐寧街10號，以辦公室所在的街道及結合2022年命名。

新總統辦公室名稱將在本月稍後揭曉，民眾投票占70%，評審意見占30%。