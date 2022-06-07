新竹市政府獲中央核定總經費3024萬元，進行頭前溪左岸生態環境與棲地改善，將建構3處「生物綠橋」成為中小型哺乳動物通道，同時重整舊港河海口邊坡護岸、重新梳理動線並設置觀景平台，民眾可近距離觀賞人工溼地生態。

頭前溪為竹市母親河，蘊藏豐富水岸資源且孕育城市發展，但過去缺乏整體規劃長期荒蕪。新竹左岸生態環境及棲地改善工程總面積達80.5公頃，左岸將成為竹市全新祕境，民眾可漫步生態池、遠眺頭前溪風景。

市府以「生態優先、景觀營造、低度維護管理」3大原則，積極推動水環境綠美化，徹底整理環境、優化自行車道，另也打造10公里低碳綠帶，串聯南寮漁港及17公里海岸線，成為市民運動、觀光休憩、生態教育等多功能的親水環境。

此外，市府也獲水利署第二河川局挹注2360萬元，大幅升級左岸綠帶面積與生物棲地，經生態團隊及在地非政府組織（NGO）調查，發現左岸擁有豐富物種，曾見保育級動物魚鷹、白鼻心、臺灣窗螢出沒，還有台灣萍蓬草、香蒲、台灣水龍等台灣特有種植物，季節更替時還能欣賞小水鴨、紅冠水雞、小鷿鷈等候鳥駐足。

環保局指出，相關工程採漸進式，分段清除雜木達1公頃，特別是銀合歡、互花米草等外來強勢種，再以點狀式補植喬木、灌木、蜜源植栽及植被，增加綠化面積1.3公頃，串聯左岸各區域生態環境，再搭配現有溝渠，打造3處生物綠橋，總長30.2公尺，友善生物棲息環境。

市府指出，該工程獲獎無數，2019年獲水利署頒首屆全國水環境大賞「水漾生活獎項」、2020第八屆中華民國景觀學會「環境規劃設計類優質獎」，今年再榮獲2022全國水環境大賞「公私協力夥伴獎」肯定。