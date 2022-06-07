鴻海(2317)2022年5月合併營收「雙升」至4977.74億元、改寫同期新高，表現除優於同業、亦優於公司及市場預期。多家外資對此出具最新報告，雖維持既有評等不變，但調升對營運及展望預期，目標價區間自125～145元略為調升至134～145元。

綜合外資看法，鴻海4～5月合併營收達第二季營收預期的71％，優於2016～2021年平均的67％。美系外資指出，與其他蘋果供應鏈同業相比，鴻海5月營收維持年成長，顯示全面性的產品線和強大的營運執行力，為支撐疫情期間營收維持成長的關鍵。

日系外資認為，鴻海對2022年營運和電動車業務展望維持正向看法，看好鴻海今明2年營業利益將年增12～19％，且電動車業務可望增加未來營運展望調升空間，維持「買進」評等、目標價145元。

亞系外資則指出，鴻海儘管受中國大陸封控影響，但第二季智慧手機及PC出貨量維持強勁，顯示集團強大的物流布局可抵禦供應鏈中斷。鑒於供應鏈波動已成為新常態，預期強大的物流布局將進一步鞏固鴻海在電子代工（EMS）產業的領導地位。

同時，鴻海遍布全球的物流布局及營運本地化（BOL）策略，將增強在電動車業務的拓展布局競爭力。亞系外資分析顯示，在已公布的既有產能規畫下，鴻海電動車業務2025年貢獻300億美元營收的目標可望實現，而毛利率達10％目標雖更具挑戰性，但仍有可能實現。

整體而言，亞系外資認為在供應鏈和宏觀不確定性狀況下，鴻海在營運和本益比估值方面的防禦性，將提供更具吸引力的風險回報、進而支撐股價表現。對此將今明2年獲利預期調升1％、2％，並將目標價自135元調升至140元，維持「買進」評等。

美系外資看法仍相對偏守，雖看好鴻海在電動車市場的擴張，但仍認為該業務規模短期內與消費電子產品相比較小，整體營收將維持溫和成長。鑒於5月營收優於預期，將2022～2024年營收預期小幅上調1～3％，預估將分別年增2％、2％、6％。

美系外資認為，鴻海集團規模及領先地位將在供應鏈維持強大議價能力，製造和庫存、勞動力、供應鏈管理方面的豐富經驗，有助於在宏觀不確定狀況下確保產品出貨，有助吸引更多客戶或訂單，並在飽合的消費電子市場中專注於毛利率更高的產品。

鑒於擔憂消費電子市場飽合、競爭日益激烈，壓抑營收成長及毛利率提升空間，美系外資對鴻海預估低於市場共識，仍看好進入電動車市場將帶動營收成長加速和毛利率提升，因此，雖維持「中立」評等，但基於明年獲利預期調升，將目標價自125元調升至134元。