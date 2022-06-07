澳洲央行周二宣布調升其現金利率50個基點（2碼），至0.85%，升息幅度之大出乎市場意料，該央行表示國內通膨大幅升溫，央行將盡一切之必要，確保通膨重返目標。

澳洲央行表示，決策委員會預期未來幾個月將採取更多舉措，以實現貨幣環境的正常化。

由於央行升息幅度超出市場預期，周二澳洲股市加速下探，目前S&P/ASX 200指數大跌1.6%。市場此前普遍預期澳洲央行將在6月會議升息25個基點。

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