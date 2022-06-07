蔡英文拋出增修最低工資法，每年固定調高基本工資的政策方向。民眾黨立法委員張其祿表示，絕對支持政府將基本工資持續調高，但目前調高基本工資，需保障國民基本購買力、缺乏科學依據與最低工資法速立法等三大關鍵必須做到，酸不知是否年底選舉又要到了，才願意「排除萬難」要求行政院為勞工做最優先的考慮，呼籲少大內宣、多務實才是真正照顧勞工朋友。

張其祿表示，調高基本工資須保障國民「基本購買力」，若薪資上漲幅度無法有效超過通膨、物價上漲，民眾實質的基本購買力仍是下降，對勞工的基本生活仍沒幫助及保障，更不用談要促進消費、提升經濟成長。

他指出，調整基本工資仍缺乏科學依據，至今最低工資仍採「協商制」，協商過程沒有法源規定參考、詳細數據和科學指標，常成「討價還價」，難以應對特殊狀況及符合勞工實際生活所需，往往出現「要一塊給五毛」窘境，若蔡政府真正重視勞動權益保障，應進行基本工資訂定的科學依據、數據公式及相關制度建立，不該讓「持續調高工資」成政治口號及工具。

張其祿強調，民眾黨多年來和民團一直呼籲「最低工資法」要趕快立法，蔡英文總統2016年競選時就承諾要訂立《最低工資法》，但就任至今已超過2000天，《最低工資法》草案仍躺在行政院近4年，至今仍未有更新進度。如今不知是否年底選舉又要到了，蔡總統才終於想起《最低工資法》，願意「排除萬難」要求行政院「為勞工做最優先的考慮」。

張其祿呼籲，若真正重視勞工權益保障，在完全執政下，應加速《最低工資法》立法進度，並將消費者物價指數（CPI）、基本生活工資等數據納入最低工資評估考量參考標準，以保障勞工朋友薪資的「基本購買力」，並建立「通貨膨脹」、「處理特殊緊急危難」、「非典型勞動力」等特殊狀況處理原則，透過效制度及明確立法來保障我國勞動權益。