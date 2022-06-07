去年營收創新高的隆大營建（5519），7日召開股東常會通過配發現金股息2元，董事長陳武聰表示，由於今年入帳的建案，受惠高雄房價去年的飆漲，獲利有機會勝過去年，目前，隆大庫存土地有1.5萬坪，其中的7塊土地陸續動工，但因工期和成本難以掌握，全都要等成屋之後再銷售。

隆大營建2021年營收約47.40億元，創下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘約2.73元，隆大股東常會7日通過配發現金股息2元。

隆大董事長陳武聰表示，隆大庫存土地有13塊，大約1.5萬坪左右，如果全部動工，總銷可達230億元，目前除了已經動工5塊土地，今年下半年將再動工2塊，共將興建1300戶住宅，總銷約150億元，作為未來的營收來源。

但，因工期和成本難以掌握，房屋造價已經上漲50％，「鋼構預約半年，不一定有貨」，加上預售到交屋的過程，購屋者常常提出不合理要求，因此，陳武聰指出，隆大未來的建案，全都要等成屋之後再銷售。

他說，由於台積電前來高雄設廠的效應，高雄房價從去年8月開始上揚，去年10月台積電宣佈在高煉廠舊址建廠之後，再快速大漲一波，「累積大樓房價每坪平均漲了10萬元」。

陳武聰表示，隆大今年將有「鳳凰天畝二期」和「隆大鳳凰」等多個建案，可供入帳，「下半年會比上半年好」，全年營收雖然可能會比去年少了一些，但因受惠高雄房價去年大漲的效應，今年的獲利將力拚勝過去年。

對於未來的高雄房價走勢，陳武聰認為，台積電設廠效應推升高雄房價之後，房價在人工、原料、以及土地等各項成本同時也高漲的情況之下，加上台積電相關產業鏈的進駐，未來2年到3年，高雄房價將維持在高檔，「郊區大樓每坪3字頭，市區每坪4字頭」，將成常態。

他強調，迄今，高雄房價看不到下跌的跡象，不過，也不會再現去年的爆發式飆漲，可能是微幅上漲的模式。