許多國家紛紛重啟國境、放寬對國際旅行的限制，全球旅遊需求可望大幅提升，數位旅遊平台Agoda與各國政府單位合作，在平台上登載清潔旅宿標章，幫助旅客及旅宿夥伴做好準備，迎接安全旅程。

Agoda執行長Omri Morgenshtern表示，為協助旅宿夥伴重振旅遊經濟，Agoda與新北市政府觀光旅遊局合作提升安全旅宿的能見度。Agoda向來致力於創造旅遊體驗，透過顯示OK標章，旅客便能夠輕易辨別符合當地衛生規範的旅宿，積極防疫的旅宿業者也將因此獲得額外宣傳機會。

Omri Morgenshtern說，相同的計畫已經在新加坡、泰國、馬來西亞和印尼上線，Agoda於最新一季加入台灣、韓國、菲律賓等，並將新北市OK標章翻譯成39種語言，提升能見度、擴大國際知名度，為符合當地衛生標準認證的旅宿業者在頁面上添加的註記，此舉協助政府推廣符合優良衛生規範的旅宿業者，也為旅客在挑選旅宿時提供參考依據。

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，新北市政府在推廣旅遊的同時將防疫視為首要考量，新北市府很高興與 Agoda推廣市內近百家取得OK標章的旅宿業者，提供旅客住宿參考。新北市期待更多業者加入這個行列，一同在旅遊復甦階段，將新北市打造成為安全的旅遊目的地，審慎迎接更多的國內外旅客到訪。

根據 Agoda 的旅行趨勢調查指出，旅宿的防疫措施以及是否符合國際衛生規範成為旅客選擇住宿的重要考量，受訪者尤其重視房間的日常消毒，其次是公共空間的消毒、是否提供衛生標準清單以及是否獲得政府衛生認證等等。Agoda 平台及App標示出各個飯店的防疫措施落實情形，有效幫助旅客挑選衛生條件優良的住宿選項，得以放心出遊！