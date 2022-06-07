墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）6日表示，由於美洲地區有幾個國家被排除參與由美國主辦的美洲峰會（Summit of the Americas，OAS），他將不會親自參加有關會議，改派外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）出席。但他將在 7 月拜訪美國總統拜登。

羅培茲歐布拉多6日在墨西哥城的新聞發布會上指出，「我不會參加（美洲）峰會，因為並非所有美洲國家都被邀請，我相信有必要改變幾個世紀以來一直存在的政策：「排斥、無緣故的支配欲、不尊重國家主權（和）每個國家的獨立。」他稱，如果不是美洲大陸的所有國家都參加，這便不是美洲峰會。

羅培茲歐布拉多說，他將利用他7月訪問美國討論移民問題，並推動美國在中美洲進行更多投資，以幫助解決這一現象的根源。

路透報導，白宮官員之前宣布，拜登政府已選擇將古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜政府排除在美洲峰會之外。在美國前總統川普執政後，美國正試圖修復該地區的關係，這可能會導緻美國面臨尷尬的抵制。

在羅培茲歐布拉多發表聲明後，美國駐墨西哥大使沙拉薩（Ken Salazar）6日晚表示，該國期待在峰會上和墨西哥代表團上做出貢獻。在美墨建交200周年之際，我們的雙邊關係只會變得更加牢固。