衛福部長陳時中近日指出，確診過世者只規定24小時內通報，「相關要求都是建議盡速，絕對沒有說要在24小時內火化」，引起爭議；今(7)日新北市長侯友宜針對此事回應表示，實務上就是在24小時火化，所以聽到部長這樣說的時候「我們也覺得怎麼會這樣」，呼籲中央應該要說明白講清楚。

侯友宜表示，其實實務的運作就是24小時火化，所謂的實務的運作，因為從往生者的大體從醫院一出來整個都被屍袋包裝好了，所有的家屬也沒有辦法接近，他曾到第一線的火化場去看了幾次，「真的非常的難過，也非常的傷心」，人生在最後那一段路沒有家屬的陪伴，更沒有人給予祝禱，在匆忙之間我們沒有辦法讓往生者走的平安，這都是家屬一輩子永遠的痛。

侯友宜說，所以當部長說沒有這樣一個規定，其實我們聽了也覺得「怎麼會這樣」，因為當時不但內政部也說過，那在整個實務的運作上，整個殯葬禮儀是內政部指導，同時也在指揮中心底下有這樣的一個盡速的要求。

侯友宜指出，這一個做法已經行之了2年多，這2年多來本來就是用這樣一個方式在做處理，突然陳部長說並沒有要求24小時，「那到底當時為什麼內政部會這樣說，那為什麼陳部長又說不要24小時，那到底是怎麼樣」。

侯友宜呼籲，中央總要說清楚講明白，不然對當時候用24小時火化過程的往生者來講又情何以堪，我們真的往生者已經很痛，家屬更痛，「我們期待中央藉這樣的機會對往生者、對家屬要有所交代，不管未來要做事的方法跟態度要說明白講清楚」。