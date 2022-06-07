6月畢業季已至，大陸今年大學應屆畢業生即將走出校園，但2022屆大學畢業生規模預計1076萬人，年增167萬人並創下史上新高。大陸教育部近日也召開大學畢業生就業工作調度會，要求各地要千方百計促進大學畢業生就業，但嚴禁「被就業」，祭出包含不准以任何方式強迫、誘導畢業生簽訂就業協定和勞動合約等「四不准」。

根據《北京商報》報導，所謂的「四不准」紀律要求，具體包含不准以任何方式強迫、誘導畢業生簽訂就業協定和勞動合約；不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鉤；不准以戶檔託管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議，也不准將畢業生頂替職務的實習、見習證明資料作為就業證明。

針對當下的畢業生求職情況，首都經濟貿易大學副教授、中國就業研究所研究員毛宇飛表示，今年北京、上海這樣的一線城市在4到5月受疫情影響比較大，也導致這些城市的大學畢業生求職受到了影響。「疫情相對和緩的地區，大學畢業生就業還是取得了一些進展的。」

他說從教育部在這個時間節點召開的就業工作調度會來看，主要也是為了讓畢業生找工作再多留一點時間。