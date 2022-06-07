桃園市警察局今舉行卸新任局長交接典禮。（陳夢茹攝）

桃園市政府警察局7日舉行局長交接典禮，由市長鄭文燦親自主持，他表示陳國進擔任局長3年4個月，任內表現良好、相當勤奮，新任局長許錫榮則內斂沉穩、處事圓融，希望大家繼續支持桃園警察。

鄭文燦表示，警察局長陳國進從警41年，日夜無休奉獻在工作上，堪稱為警界的模範，為此也交出許多好成績，讓桃園市在各項評比裡名列前茅，桃園自升格後人口成長快速，交通、治安等各種警政服務不斷增加，市府也積極爭取擴充員額，讓警民比降低至1比467。

鄭文燦指出，這次疫情延燒，警察也協助做GPS定位、疫苗運送、疫調工作、取締違規營業、群聚活動等，工作內容真的非常辛苦。

鄭文燦說，新任局長許錫榮大家也不陌生，為中央警官學校交通學系46期畢業，曾歷任台北市政府警察局督察、主任、內政部警政署科長、桃園市政府警察局大溪、龜山、八德、中壢、桃園分局分局長、內政部警政署基隆港務警察總隊總隊長、雲林縣警察局局長、桃園市政府警察局督察長、副局長、彰化縣警察局局長、內政部警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練完備、經驗豐富。

鄭文燦強調，感謝陳國進對桃園治安、交通、服務工作的貢獻，新任局長許錫榮曾擔任許多職務，相信很快就能夠與桃園市的治安、交通工作無縫接軌，持續推動各項治安、交通、為民服務工作及維護優良警紀，為市民打造一個治安平穩、交通順暢、安全無虞的城市。