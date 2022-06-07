不動產代銷產業者海悅(2348)指出，5月仍受到台灣本土疫情確診數居高不下影響，全台建案來客人數較4月減少，5月合併營收3.95億元，月減20.1％，年增率20.41％，前5月合併營收19.85億元，和去年同期相差不多。

海悅表示，5月仍受到台灣本土疫情確診數居高不下影響，全台建案來客人數較4月減少，以致5月合併營收3.95億元，較上月減少，惟與去年同期相較，仍以維持正常生活為步調，加上5月新建案銷售指標個案，較去年同期增長，推升5月合併營收年增率20.41％。

海悅指出，自今年3月，海悅已連續三個月單月合併營收年增率正成長，累計1-5月合併營收亦達19.85億元，與去年同期相當，係受益代銷本業布局全台，大數據精準行銷，建商以合理房價銷售，尤以交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，下半年隨著與疫情共存，經濟活動步入正軌下，即便面臨全球性通膨、台灣逐步調高升息政策、與營建成本高漲，建商目前尚未有保守/遞延推案的規畫。

海悅今年全台百億級包銷個案亦將陸續推案搶市，公司代銷業務來源無虞，且將持續受益代銷建案銷售增長，挹注營收成長。展望今年，海悅在手案量維持2,000億元的高檔水位，公司專注代銷本業，布局北中南房市，並進行策略聯盟，增加轉投資收益，中長期營運穩健。