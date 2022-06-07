大陸逐步解封復工，銅箔基板廠台光電(2383)及台燿(6274)5月合併營收同步回升，其中台光電5月合併營收34.84億元，月增13.44%，聯茂(6213)則因客戶部分訂單提前於4月拉貨，5月合併營收下滑至24.51億元，月減8.03%。

上海及昆山地區因疫情受控於5月初陸續解封復工，台光電也擺脫4月昆山廠配合政策停工谷底，5月合併營收回升到34.84億元，月增13.44%，年增8.2%，累計前5月合併營收為164.74億元，年增16.22%。

在產能方面，目前台光電觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸中山廠月產能約95萬張，公司持續在昆山及黃石兩個廠區擴產，其中昆山廠今年第3季後月產能將從135萬張增加至165萬張；黃石廠今年第2季後月產能也將由60萬張增加至90萬張。

展望下半年，台光電表示，雖然大陸智慧型手機市況不佳，但下半年應該會回來，加上基礎建設相關產品穩定成長，下半年看起來還可以。

台燿5月合併營收為16.58億元，月增1.06%，年減8%，累計前5月合併營收為83.24億元，年增0.7%；受惠於Intel新伺服器平台Eagle Stream及AMD新平台Genoa可望帶動材料升，且公司在HDI及RF天線材料布局開始收割，台燿下半年營運成長可期。

聯茂5月合併營收為24.51億元，月減8.03%，年減8.23%，聯茂表示，5月營收較4月衰退，主要是因客戶部分訂單提前於4月拉貨，累計前5月合併營收133.86億元，年增4.96%。

聯茂江西廠今年將如期進行第三期擴廠，規畫整體第三期規模為120萬張月產能，預期於第二季開出30萬張，隨後逐步增加產能，並於2023年第一季全數擴建完成。

聯茂表示，雖然市場變數不少，但雲端運算資料中心與汽車應用電子終端需求成長，預期在下一世代伺服器與汽車電子(EV/ADAS)雙引擎驅動下，高速材料升級且加速出貨，全年營收可望再創新高。